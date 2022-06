Guerra: “E’ vero siamo in ritardo ma stiamo vedendo per l’Arena Arbostella” (Di venerdì 17 giugno 2022) di Monica De Santis A giudicare dalle temperature, proprio come dice Ermanno?Guerra, consulente per la cultura del sindaco di?Salerno?Vincenzo Napoli, l’estate a Salerno è già arrivata.?Ma con essa non è arrivata, purtroppo ancora nessuna programmazione di eventi, o meglio non è stata presa dall’amministrazione comunale nessuna decisione su l’allestimento dell’Arena al Parco del?Mercatello oppure al Parco del Arbostella. “stiamo cercando di valutare ogni opportunità”, dice Ermanno?Guerra, già assessore alla cultura del Comune di Salerno… “A questo punto credo che sia difficile pensare al Parco del Mercatello, per troppe difficoltà logistiche, ivi comprese le condizioni del Parco, che in questo momento non si presenta al meglio. Sono in programmazione i lavori, per fortuna radicali, di manutenzione ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) di Monica De Santis A giudicare dalle temperature, proprio come dice Ermanno?, consulente per la cultura del sindaco di?Salerno?Vincenzo Napoli, l’estate a Salerno è già arrivata.?Ma con essa non è arrivata, purtroppo ancora nessuna programmazione di eventi, o meglio non è stata presa dall’amministrazione comunale nessuna decisione su l’allestimento delal Parco del?Mercatello oppure al Parco del. “cercando di valutare ogni opportunità”, dice Ermanno?, già assessore alla cultura del Comune di Salerno… “A questo punto credo che sia difficile pensare al Parco del Mercatello, per troppe difficoltà logistiche, ivi comprese le condizioni del Parco, che in questo momento non si presenta al meglio. Sono in programmazione i lavori, per fortuna radicali, di manutenzione ...

