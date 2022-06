Fulminata dalla lavatrice mentre prende i vestiti: morta a 20 anni (Di venerdì 17 giugno 2022) Fulminata per aver messo una mano nella lavatrice . E' morta così una giovanissima brasiliana, Viviane Rodrigues , che voleva prendere il bucato pensando che il ciclo di lavaggio fosse terminato. La ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022)per aver messo una mano nella. E'così una giovanissima brasiliana, Viviane Rodrigues , che volevare il bucato pensando che il ciclo di lavaggio fosse terminato. La ...

Pubblicità

zeriantisisma : RT @GuldWan: @marcotelecono Io ho da tempo il dubbio che i video che arrivano dalla Cina siano falsi per la maggior parte. Ricordiamo i vid… - emiliobolles : RT @GuldWan: @marcotelecono Io ho da tempo il dubbio che i video che arrivano dalla Cina siano falsi per la maggior parte. Ricordiamo i vid… - marcotelecono : RT @GuldWan: @marcotelecono Io ho da tempo il dubbio che i video che arrivano dalla Cina siano falsi per la maggior parte. Ricordiamo i vid… - GuldWan : @marcotelecono Io ho da tempo il dubbio che i video che arrivano dalla Cina siano falsi per la maggior parte. Ricor… -