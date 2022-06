Da anni chi ci governa attacca la Costituzione. Serve una svolta: iniziamo sfiduciando Draghi (Di venerdì 17 giugno 2022) di Giuseppe Paris Se si ha ancora la forza e il coraggio di leggere la nostra Costituzione, si prova un unico sentimento: rabbia. Rabbia che scaturisce dalla constatazione di come gran parte della nostra Carta Costituzionale sia oggi lettera morta. Leggendo i vari articoli i principi enunciati di Sovranità Popolare, Dignità Sociale, Pari Opportunità, Rispetto delle Diversità sembrano essere semplici “consigli” per una classe politica le cui scelte sono ispirate ai principi del liberismo economico e non già al rispetto della nostra Carta Costituzionale. Il disconoscimento di questi principi costituzionali si può far coincidere con l’inizio della Seconda Repubblica, con il primo governo Berlusconi; da lì in avanti, complice anche il Pd, si è assistito ad un costante e incessante attacco ai valori e ai principi Costituzionali. Il risultato è che oggi ci troviamo a vivere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) di Giuseppe Paris Se si ha ancora la forza e il coraggio di leggere la nostra, si prova un unico sentimento: rabbia. Rabbia che scaturisce dalla constatazione di come gran parte della nostra Carta Costituzionale sia oggi lettera morta. Leggendo i vari articoli i principi enunciati di Sovranità Popolare, Dignità Sociale, Pari Opportunità, Rispetto delle Diversità sembrano essere semplici “consigli” per una classe politica le cui scelte sono ispirate ai principi del liberismo economico e non già al rispetto della nostra Carta Costituzionale. Il disconoscimento di questi principi costituzionali si può far coincidere con l’inizio della Seconda Repubblica, con il primo governo Berlusconi; da lì in avanti, complice anche il Pd, si è assistito ad un costante e incessante attacco ai valori e ai principi Costituzionali. Il risultato è che oggi ci troviamo a vivere ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #17giugno venerdì nero per la libertà di stampa e la democrazia. Il Regno Unito approva l’estradizione di Julian As… - reportrai3 : Malagrotta va a fuoco. La città è stata vittima di emergenze continue e le soluzioni trovate sono state fragili e c… - LiaCapizzi : Le lacrime emozionanti di Steph Curry. MVP di una squadra fenomenale. Steve Kerr sontuoso coach (e uomo). Il 4° an… - sir_Dan88 : RT @SimoneAlliva: Responsabile della morte di #CloeBianco è anche chi per mesi, anni ha parlato di gender e chi, a sinistra, ha alimentato… - ilfattoblog : 'Questo sfascio democratico è ben rappresentato dal fenomeno del non voto'. Dal #blogSostenitore -