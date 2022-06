Chiara Ferragni, sai quanto costano i suoi anelli? Il prezzo ti sorprenderà (Di venerdì 17 giugno 2022) Chiara Ferragni è la fondatrice di un brand che continua a collezionare successi. Lei ne è la prima testimonial ufficiale e fa impazzire le fan indossando quotidianamente le sue creazioni.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 17 giugno 2022)è la fondatrice di un brand che continua a collezionare successi. Lei ne è la prima testimonial ufficiale e fa impazzire le fan indossando quotidianamente le sue creazioni.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - GarridoMarta98 : RT @Nicormg: maria grazia chiuri y chiara ferragni cuando vieron al cristo los gitano - letipezz : Il mio coming out su Chiara Ferragni è che quando mille anni fa scoprii che c'era un blog chiamato 'The Blonde Sala… -