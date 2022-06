Boy George duro attacco a British Airways non volerò più con voi colpa di Victoria Beckham (Di venerdì 17 giugno 2022) Il cantante Boy George si scaglia su Twitter contro la compagnia aerea e l’ex Spice Girl: ecco cosa è successo. Boy George è furioso. Su un volo British Airways, il cantante dei Karma Chameleon, ha dovuto attendere di scendere dall’aereo, insieme a tutti gli altri passeggeri della prima classe, perché Victoria Beckham stava aspettando un’auto Leggi su people24.myblog (Di venerdì 17 giugno 2022) Il cantante Boysi scaglia su Twitter contro la compagnia aerea e l’ex Spice Girl: ecco cosa è successo. Boyè furioso. Su un volo, il cantante dei Karma Chameleon, ha dovuto attendere di scendere dall’aereo, insieme a tutti gli altri passeggeri della prima classe, perchéstava aspettando un’auto

Pubblicità

alex63roy : RT @RadioRadioWeb: 'Quando arrivò Boy George non ci chiedemmo se gli piacesse il maschio, la femmina o tutti e due. Ci godemmo semplicement… - FVenanzuola : @FraExp1 Sempre pensato che abbiamo adorato Boy George, Freddy Mercury, Jimmy Sommerville e tutti gli altri e non c… - itaca62 : @FraExp1 Boy George??quanto mi piaceva?? Aveva stile e talento - aliceperon : Mi è venuto questo ricordo improvviso di quando il twitter ha dato del transfobico a Boy George per la questione de… - Alessan26347367 : @FraExp1 Uno dei soul man migliori nel panorama Europeo di quegli anni. Un plastic soul come definiva Bowie il soul… -