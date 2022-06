Pubblicità

Agenzia ANSA

La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha ordinato l'estrazione negli Stati Uniti di Julian. "E' un attacco a tutto il mondo del giornalismo nel mondo. La battaglia non e' finita, continueremo a fare appelli". Il via libera finale da parte della responsabile dell'Home Office, ...A nulla sono valse le battaglie di moltissime organizzazioni, tra cuiInternational, per il suo rilascio. "Il governo americano - ha poi aggiunto Stella- vuole mettere a processo un ... Assange, Amnesty: "La sua estradizione e' un attacco a tutto il giornalismo" - Mondo La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha ordinato l'estrazione negli Stati Uniti di Julian Assange. 'E' un attacco a tutto il mondo ...“Questa decisione pone Assange in grande pericolo e invia un messaggio agghiacciante ai giornalisti in ogni parte del mondo”, ha dichiarato Agnés Callamard, segretaria generale di Amnesty ...