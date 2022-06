Willy Gnonto, messaggio all’Inter: “Sono un tifoso nerazzurro, mi piacerebbe tornare” (Di giovedì 16 giugno 2022) E’ il suo momento: dalla scoperta, con la chiamata in nazionale a sorpresa di Mancini, al gol con la Germania, da record peraltro perché nessuno così giovane aveva mai fatto gol prima in maglia azzurra. Willy Gnonto si è raccontato al Corriere della Sera, e ha raccontato i suoi sogni tra cui quello di tornare all’Inter, dove si è formato nelle giovanili: “Mi hanno dato la prima grande occasione e insegnato quasi tutto: per me questo ha fatto la differenza. tornare? Sono interista, mi piacerebbe”. Il futuro con i sogni, il presente con la maglia azzurra con cui ha appena segnato: “Non è servito a niente però e mi dispiace. Ma siamo un gruppo giovane e cerchiamo di ripartire, davanti abbiamo due anni difficili ma belli. Ma prima c’è l’Europeo Under 19: dobbiamo fare bene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) E’ il suo momento: dalla scoperta, con la chiamata in nazionale a sorpresa di Mancini, al gol con la Germania, da record peraltro perché nessuno così giovane aveva mai fatto gol prima in maglia azzurra.si è raccontato al Corriere della Sera, e ha raccontato i suoi sogni tra cui quello di, dove si è formato nelle giovanili: “Mi hanno dato la prima grande occasione e insegnato quasi tutto: per me questo ha fatto la differenza.interista, mi”. Il futuro con i sogni, il presente con la maglia azzurra con cui ha appena segnato: “Non è servito a niente però e mi dispiace. Ma siamo un gruppo giovane e cerchiamo di ripartire, davanti abbiamo due anni difficili ma belli. Ma prima c’è l’Europeo Under 19: dobbiamo fare bene ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Willy #Gnonto uomo mercato: @SassuoloUS, @BfcOfficialPage, @sampdoria e @TorinoFC_1906 su di lui - fattoquotidiano : Willy Gnonto, messaggio all’Inter: “Sono un tifoso nerazzurro, mi piacerebbe tornare” - infoitsport : Il gol da record di Willy Gnonto e la telefonata ai bimbi di Verbania - sportli26181512 : Gnonto: 'Grato all'Inter, un giorno vorrei tornare, Non è vero che dissi addio solo per soldi, volevo una chance':… - feodi1 : Il papà di Gnonto: «Libri e oratorio, non ha né fidanzata né patente: vi racconto Willy» -