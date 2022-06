Viabilità Roma Regione Lazio del 16-06-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022)DEL 16 GIUGNOORE 16.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1NAPOLI CODE PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONESU VIA PONTINA ANCORA CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE PROSEGUENDO PIU AVANATI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA ARDEATINA NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA E PIU AVANTI TRA VIA NOMENTANA E VAI PRENESTINA ORA LE CONSOLARI: SU VIA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CODE ATRATTI SU VIA CASILINA TRA VIA BORGHESIANA E IL ...