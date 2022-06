Pubblicità

ZiaGabriella1 : RT @LaStampa: Mafia, operazione Agorà: vasta operazione della Dda contro “Cosa Nostra”, 56 arresti - LaStampa : Mafia, operazione Agorà: vasta operazione della Dda contro “Cosa Nostra”, 56 arresti - MediasetTgcom24 : Vasta operazione anti mafia in Sicilia: 56 persone in arresto #mafia #siracusa #catania - cappellifranco : @ViVilaVitaOra Alle spalle del Movimento 5 Stelle una vasta operazione di riconversione industriale! - Violett11315738 : RT @rome_sea: Fu lui ben prima della #tangentopoli che sconquasso' la prima #repubblica ad avviare una vasta operazione tra #Ostia e #Roma… -

La Stampa

7.52 Mafia e droga, 56 arresti nel Cataneseanti - mafia in Sicilia, che fa il punto sulla situazione delle famiglie di Cosa nostra nel distretto di Catania: 56 le misure cautelari a carico di altrettanti soggetti; 26 capi d'...commenta Unaanti - mafia in Sicilia, che fa il punto sulla situazione attuale delle famiglie di cosa nostra nel distretto di Catania, ha portato all'arresto di 56 persone. I Carabinieri del Ros e ... Mafia, operazione Agorà: vasta operazione della Dda contro “Cosa Nostra”, 56 arresti Una vasta operazione anti-mafia in Sicilia, che fa il punto sulla situazione attuale delle famiglie di cosa nostra nel distretto di Catania, ha portato all’arresto di 56 persone. I Carabinieri del Ros ...Ai centri medici, agli ambulatori specialistici, ai laboratori di analisi gestiti da organismi religiosi si offre un'interessante opportunità: operare nei prossimi mesi congiuntamente all'Inps in una ...