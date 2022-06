Vaiolo delle scimmie | a Padova il focolaio più grande d' Italia dopo gli incontri hot organizzati in chat

Pubblicità

Scatta l'allerta per ilscimmie . Padova registra il cluster più grande d'Italia, con quattro casi accertati e altrettanti sospetti. Ieri, 15 giugno, nella sede dell'Ulss 6 in via Scrovegni, il dottor Luca ...commenta Una chat per organizzare incontri intimi e Padova si è ritrovata focolaio delscimmie più grande d'Italia. Sono quattro, infatti, i casi accertati e altrettanti sospetti in città. Un uomo, proveniente dalla Spagna, ha contagiato quattro persone. Quest'ultime, poi, ...Identificato in Campania il primo caso di MonkeyPox (vaiolo delle scimmie). Si tratta di un giovane uomo di 40 anni giunto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Cotugno di Napoli con una diffusa eru ...Il vaiolo delle scimmie, conosciuto anche con il nome di Monkeypox in inglese, è una malattia che appartiene alla stessa famiglia del virus del vaiolo. Si tratta di una patologia infettiva rara in It ...