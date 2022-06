Ultime Notizie – Covid, Costa: “Circola ancora, ma scenario verso normalità” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non c’è dubbio che siamo in una situazione in cui” il Covid “Circola ancora ma lo scenario che abbiamo di fronte è profondamente diverso rispetto a quello di un anno fa: ricordiamoci che il 92% dei cittadini ha aderito alla campagna di vaccinazione e questo è ovviamente un elemento di protezione che ci permette di far fronte a eventuali recrudescenze del virus, permette ai nostri ospedali di non essere più sotto pressione e ci permette il ritorno alla normalità”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di Tg2 Italia, su Raidue. Costa, commentando la fine dell’obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi, ad eccezione di ospedali, Rsa e trasporti pubblici sottolinea come “passare da un obbligo a una raccomandazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) “Non c’è dubbio che siamo in una situazione in cui” ilma loche abbiamo di fronte è profondamente dirispetto a quello di un anno fa: ricordiamoci che il 92% dei cittadini ha aderito alla campagna di vaccinazione e questo è ovviamente un elemento di protezione che ci permette di far fronte a eventuali recrudescenze del virus, permette ai nostri ospedali di non essere più sotto pressione e ci permette il ritorno alla”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di Tg2 Italia, su Raidue., commentando la fine dell’obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi, ad eccezione di ospedali, Rsa e trasporti pubblici sottolinea come “passare da un obbligo a una raccomandazione ...

