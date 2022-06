(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Idell’di, 162022, al. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. La combinazioneè: 31-54-56-60-66-82, numero jolly 29 e numero Superstar 13. Sono stati realizzati tre ‘5’ (a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, a Trevignano romano, in provincia di Roma, e a Corridonia, in provincia di Macerata), che vincono 73.729 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 223,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

lifestyleblogit : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 16 giugno - - ledicoladelsud : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 16 giugno - fisco24_info : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 16 giugno: (Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi… - LocalPage3 : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 16 giugno - italiaserait : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 16 giugno -

Lotto evincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 16 giugno 2022 Simba La Rue vs Baby Touche: faida tra rapper, dai social alla realtà Tra Simba La Rue e Baby Touche non sembra ...Lotto evincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 16 giugno 2022 Allarme siccità: ordinanze sindaci, a Tradate multe salate per chi usa acqua potabile A Tradate , dato l'allarme ...Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti ...Le estrazioni del SuperEnalotto sono tre alla settimana e si svolgono nelle giornate di martedì, giovedì e sabato alle ore 20,00. Nei giorni di estrazione è possibile giocare fino alle 19,30. Per part ...