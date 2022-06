REPUBBLICA – Stadio Maradona servono 2 milioni, il Comune esige gli arretrati da De Laurentiis (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo Stadio Diego Armando Maradona ha bisogno di interventi di manutenzione, la commissione Sport e pari opportunità del Comune ha quantizzato in 2 milioni di euro gli interventi di manutenzione all’impianto di Fuorigrotta. Un bel problema perché al momento non ci sono finanziamenti per intervenire. Secondo quanto scrive REPUBBLICA il presidente “Esposito ha sottolineato al proposito la necessità di esigere i crediti (3,5 milioni di euro) nei confronti del club per il canone”. La vicenda dello Stadio Maradona è venuta alla ribalta già la settimana scorsa, quando a De Laurentiis sono stati chiesti gli arretrati per il fitto dello Stadio. Il Napoli non è proprietario del proprio impianto e ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022) LoDiego Armandoha bisogno di interventi di manutenzione, la commissione Sport e pari opportunità delha quantizzato in 2di euro gli interventi di manutenzione all’impianto di Fuorigrotta. Un bel problema perché al momento non ci sono finanziamenti per intervenire. Secondo quanto scriveil presidente “Esposito ha sottolineato al proposito la necessità dire i crediti (3,5di euro) nei confronti del club per il canone”. La vicenda delloè venuta alla ribalta già la settimana scorsa, quando a Desono stati chiesti gliper il fitto dello. Il Napoli non è proprietario del proprio impianto e ...

