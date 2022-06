Pubblicità in calo per la guerra e gli Ott sfidano le generaliste (Di giovedì 16 giugno 2022) Tv, nuove sfide sulla raccolta ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. Gli investimenti pubblicitari sul mezzo televisivo ormai da quasi dieci anni si aggirano tra i 3,5 e i 3,7 miliardi di euro all’anno. Nel 2021 hanno chiuso a quota 3,71 miliardi di euro, ma nel 2022 l’andamento è negativo, soprattutto a causa della guerra in Ucraina e dell’alto costo dell’energia e delle materie prime che sta mettendo sotto pressione i bilanci di tutte le aziende: -3,3% nei primi quattro mesi e tendenza al ribasso, con il singolo mese di aprile a -5,3% rispetto allo stesso mese del 2021. Diciamo che, di suo, il mezzo tv potrebbe chiudere il 2022 attorno ai 3,5 miliardi di euro. Al ridimensionamento già in atto della torta che si spartiscono Mediaset, Rai, Sky, Discovery e La7, tuttavia, va adesso aggiunta anche la strutturale diminuzione dell’audience della tv tradizionale, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 16 giugno 2022) Tv, nuove sfide sulla raccolta ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. Gli investimenti pubblicitari sul mezzo televisivo ormai da quasi dieci anni si aggirano tra i 3,5 e i 3,7 miliardi di euro all’anno. Nel 2021 hanno chiuso a quota 3,71 miliardi di euro, ma nel 2022 l’andamento è negativo, soprattutto a causa dellain Ucraina e dell’alto costo dell’energia e delle materie prime che sta mettendo sotto pressione i bilanci di tutte le aziende: -3,3% nei primi quattro mesi e tendenza al ribasso, con il singolo mese di aprile a -5,3% rispetto allo stesso mese del 2021. Diciamo che, di suo, il mezzo tv potrebbe chiudere il 2022 attorno ai 3,5 miliardi di euro. Al ridimensionamento già in atto della torta che si spartiscono Mediaset, Rai, Sky, Discovery e La7, tuttavia, va adesso aggiunta anche la strutturale diminuzione dell’audience della tv tradizionale, ...

Criptovalute, altro che "cryptonight": Binance e Polygon si stanno espandendo ...dipendenti e poi passando ai tagli tra le posizioni più consolidate per far fronte al brusco calo ... mesi fa, dire di no a spot durante il superbowl [in riferimento la pubblicità del Superbowl di ... Digital news report 2022: la crisi dei media parte dalla scarsa fiducia del lettore Che il calo sia dei lettori che della fiducia sia una questione che potremmo definire di usabilità ... Significa che sono poco user friendly e soprattutto impregnati di pubblicità pre - roll. Un altro ...