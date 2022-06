Psg-Skriniar, c’è l’accordo! L’Inter abbassa le pretese per il cartellino e avvia i contatti per il sostituto (Di giovedì 16 giugno 2022) Milan Skriniar si avvicina a grandi passi al Psg. Sono ore caldissime sul calciomercato delL’Inter, sono in arrivo le prime ufficialità. In entrata il club nerazzurro è vicinissimo al doppio colpo: Dybala + Lukaku. Per l’argentino siamo ormai ai dettagli, l’intensa di massima con la Joya è stata raggiunta e le parti sono ancora in contatto per definire gli ultimi dettagli. L’ex Juventus dovrebbe far coppia con Romelu Lukaku (c’è anche Lautaro ma il futuro del Toro è ancora da decidere). Il belga è pronto a tornare in nerazzurro, anche in questo caso la trattativa con il Chelsea è alle battute finali. La volontà del calciatore ha fatto la differenza. E’ certo, però, almeno un sacrificio in uscita. Forse due. I nomi sono quelli di Skriniar e Dumfries. In particolar modo è molto vicina la cessione del difensore slovacco: è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Milansi avvicina a grandi passi al Psg. Sono ore caldissime sul calciomercato del, sono in arrivo le prime ufficialità. In entrata il club nerazzurro è vicinissimo al doppio colpo: Dybala + Lukaku. Per l’argentino siamo ormai ai dettagli, l’intensa di massima con la Joya è stata raggiunta e le parti sono ancora in contatto per definire gli ultimi dettagli. L’ex Juventus dovrebbe far coppia con Romelu Lukaku (c’è anche Lautaro ma il futuro del Toro è ancora da decidere). Il belga è pronto a tornare in nerazzurro, anche in questo caso la trattativa con il Chelsea è alle battute finali. La volontà del calciatore ha fatto la differenza. E’ certo, però, almeno un sacrificio in uscita. Forse due. I nomi sono quelli die Dumfries. In particolar modo è molto vicina la cessione del difensore slovacco: è stato ...

