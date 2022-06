Nuoto, dove vedere i Mondiali 2022 in tv: calendario, orari giornalieri, programma, streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) Un anno strapieno per il Nuoto. Manca sempre di meno ai Mondiali 2022, diciannovesima edizione straordinaria e venuta alla luce soltanto lo scorso febbraio per ovviare al secondo forfait di Fukuoka, spostato al 2023. Sarà dunque la Duna Arena di Budapest a ospitare dunque la rassegna mondiale. Un nuovo capitolo per l’Italia, che si proporrà per la prima volta nella storia senza la ‘Divina’ Federica Pellegrini, colei che ha contribuito a rendere sempre più popolare il Nuoto nel Bel Paese. Ma grazie a lei è probabilmente nata una generazioni di grandi nuotatori azzurri, chiamati a sbocciare definitivamente. Otto giorni di gare fino al prossimo 25 giugno, in cui vedremo tantissimi atleti sfidarsi fino all’ultima bracciata. La Rai garantirà la copertura totale dell’evento in chiaro, dando la possibilità di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Un anno strapieno per il. Manca sempre di meno ai, diciannovesima edizione straordinaria e venuta alla luce soltanto lo scorso febbraio per ovviare al secondo forfait di Fukuoka, spostato al 2023. Sarà dunque la Duna Arena di Budapest a ospitare dunque la rassegna mondiale. Un nuovo capitolo per l’Italia, che si proporrà per la prima volta nella storia senza la ‘Divina’ Federica Pellegrini, colei che ha contribuito a rendere sempre più popolare ilnel Bel Paese. Ma grazie a lei è probabilmente nata una generazioni di grandi nuotatori azzurri, chiamati a sbocciare definitivamente. Otto giorni di gare fino al prossimo 25 giugno, in cui vedremo tantissimi atleti sfidarsi fino all’ultima bracciata. La Rai garantirà la copertura totale dell’evento in chiaro, dando la possibilità di ...

Pubblicità

StatodiFlow : giro, di nuovo un giro a vuoto. Sono qui, ho i piedi che affondano nel bagnasciuga, eppure non mi sono mosso da que… - Bho91096144 : @matteosalvinimi Arrestati è troppo poco. Prendeteli a manganellate e poi rimandateli da dove sono arrivati a nuoto… - gelsominoforna1 : RT @fenom_urb: Sulle scale mobili di Termini da mesi c'è il cartello 'in attesa di collaudo'. Ma da dove vengono sti ingegneri, dall'isola… - dalbi62 : RT @fenom_urb: Sulle scale mobili di Termini da mesi c'è il cartello 'in attesa di collaudo'. Ma da dove vengono sti ingegneri, dall'isola… - stormi1904 : RT @fenom_urb: Sulle scale mobili di Termini da mesi c'è il cartello 'in attesa di collaudo'. Ma da dove vengono sti ingegneri, dall'isola… -