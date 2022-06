Mandorle, saziano senza far ingrassare e rafforzano le difese anti-Uvb (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Per vivere appieno l’estate, alcuni studi confermano che, invece di iniziare qualche strana dieta fai-da-te e saltare lo spuntino di metà mattina, mangiare uno snack a base di frutta secca, come le Mandorle, può frenare la fame e ricaricarci di energia senza far aumentare il peso, fornendo al tempo stesso nutrienti utili per la pelle e i capelli, esposti ai raggi del sole. “L’estate è il periodo in cui siamo più soggetti alla voglia di rapide ‘remise en forme’, con diete spesso squilibrate, illusorie o addirittura poco salutari. Dobbiamo evitare di cadere in questo errore e cercare di mangiare in modo adeguato, anche se sentiamo che il tempo stringe. L’estate è infatti anche un periodo in cui siamo molto attivi, e dobbiamo saper scegliere cibi sani e ricchi di nutrienti”, dice la dietista Ambra Morelli. “Possiamo ottenere i nutrienti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Per vivere appieno l’estate, alcuni studi confermano che, invece di iniziare qualche strana dieta fai-da-te e saltare lo spuntino di metà mattina, mangiare uno snack a base di frutta secca, come le, può frenare la fame e ricaricarci di energiafar aumentare il peso, fornendo al tempo stesso nutrienti utili per la pelle e i capelli, esposti ai raggi del sole. “L’estate è il periodo in cui siamo più soggetti alla voglia di rapide ‘remise en forme’, con diete spesso squilibrate, illusorie o addirittura poco salutari. Dobbiamo evitare di cadere in questo errore e cercare di mangiare in modo adeguato, anche se sentiamo che il tempo stringe. L’estate è infatti anche un periodo in cui siamo molto attivi, e dobbiamo saper scegliere cibi sani e ricchi di nutrienti”, dice la dietista Ambra Morelli. “Possiamo ottenere i nutrienti ...

Pubblicità

italiaserait : Mandorle, saziano senza far ingrassare e rafforzano le difese anti-Uvb - LocalPage3 : Mandorle, saziano senza far ingrassare e rafforzano le difese anti-Uvb - TV7Benevento : Mandorle, saziano senza far ingrassare e rafforzano le difese anti-Uvb - -