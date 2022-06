Macron: Francia ha consegnato tutte armi promesse ad Ucraina (Di giovedì 16 giugno 2022) La Francia ha consegnato tutte le armi promesse all'Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervistato da TF1."Abbiamo preso impegni che potevamo mantenere. Abbiamo consegnato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Lahaleall'. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel, intervistato da TF1."Abbiamo preso impegni che potevamo mantenere. Abbiamo...

Pubblicità

lucianonobili : “Il centro riformista c'è, è protagonista in Italia come in Francia con Macron, può essere decisivo mentre queste e… - Agenzia_Ansa : 'La Francia è entrata in un'economia di guerra per cui credo, dovremo organizzarci in modo duraturo', ha detto il… - you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - Risultati reali nazionali (97% delle sezioni scrutinate) Ensemble! (Macron,… - JmsFortuna : RT @bordoni_russia: Macron, in visita a Kiev, ha affermato che Francia, Germania, Italia e Romania sono favorevoli alla concessione immedia… - Antizanz : RT @Gianl1974: Macron ha affermato che Germania e Francia non chiederanno concessioni all'Ucraina nei negoziati con la Russia 'I termini de… -