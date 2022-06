L’Ora anticipazioni | Enza in pericolo | si indaga su Navarra

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 giugno 2022) La soffiata sul festino dipotrebbe essere determinante e il direttore e Marcello devono decidere che cosa fare: agiranno oppure no? Hanno già molte cose a cui pensare e quando uscirà il giornale con la notizia del ritrovamento del cadavere, tutto sarà ancora più difficile ma non hanno nessuna intenzione di mollare, anzi. Cosa succederà quindi nella terza puntata de-Inchiostro contro piombo che ci aspetta il prossimo mercoledì su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con leche ci rivelano proprio la trama della terza puntata in onda il 22 giugno 2022. Quando tutto sembrava perduto, in redazione è arrivata la notizia che più si aspettava: quella del cadavere del sindacalista. E poi il colpaccio: il festino del primario, chi ci sarà e perchè si farà? Scopriamolo con leper la terza ...