Kiev, Draghi, Macron e Scholz a Zelensky: “Avete il mondo dalla vostra parte”. E scattano le sirene d’allarme (Di giovedì 16 giugno 2022) Kiev - Sono nella capitale ucraina, Mario Draghi, Olaf Scholz ed Emmanuel Macron. E' la loro prima visita dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il presidente francese incontrano insieme il premier Volodymyr Zelensky L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 giugno 2022)- Sono nella capitale ucraina, Mario, Olafed Emmanuel. E' la loro prima visita dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Il premier italiano, il cancelliere tedesco e il presidente francese incontrano insieme il premier VolodymyrL'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - FleurSauvageDe : RT @tg2rai: #Draghi, #Macron e #Scholz a #Kiev. I 3 leader hanno visto #Irpin. 'Luogo di distruzione ma anche di speranza', dice il premier… - Giusepp44911925 : Estrema sintesi della giornata odierna #Draghi #Macron #Scholz a #Kiev per assicurare armi pesanti e sistemi di ric… -