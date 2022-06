(Di giovedì 16 giugno 2022)diè stata a rischioilche ha colpito il quattro volte candidato agli Emmy Bob. L’attore ha avuto un infarto sul set mentre stava girando gli episodi della sesta. La produzione della serie tv è stata sospesa per un po’ mentre la star cercava di riprendersi. Ciò ha portato il team dia far slittare l’uscita del capitolo conclusivo. In una nuova intervista con l’Hollywood Reporter, tuttavia, il co-creatore della serie Peter Gould ha rivelato che a un certo punto avrebbero preso in considerazione l’idea di eliminare l’intera sestasenon si fosse ...

Pubblicità

OptiMagazine

Ciò ha portato il team diCall Saul a far slittare l'uscita del capitolo conclusivo. In una nuova intervista con l'Hollywood Reporter, tuttavia, il co - creatore della serie Peter Gould ha ...... il nuovo gioco di ruolo daidi The Elder Scrolls e Fallout " cioè, Fallout non lo hanno ... s'intende, ma confermando la costanza corsa dello studio al bigger andche contraddistingue i ... I creatori di Better Call Saul pensavano di cancellare l’ultima stagione dopo il malore di Bob Odenkirk Parlando con THR, Peter Gould ha rivelato che non esisteva alcun piano B per Better Call Saul dopo l'infarto di Bob Odenkirk ...Il creatore di Better Call Saul ha ammesso che dopo l'infarto di Odenkirk la produzione si è trovata ad essere spaesata visto che non esistava un piano B.