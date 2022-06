Hamilton esagerato? La solidarietà di Ricciardo (Di giovedì 16 giugno 2022) Senza chiamare in causa necessariamente le sospensioni attive, non contemplate dal regolamento né all'orizzonte, in materia di porpoising e bottoming, condizioni diverse ma con un effetto simile, sul ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 16 giugno 2022) Senza chiamare in causa necessariamente le sospensioni attive, non contemplate dal regolamento né all'orizzonte, in materia di porpoising e bottoming, condizioni diverse ma con un effetto simile, sul ...

Hamilton esagerato La solidarietà di Ricciardo Non ha esagerato, stava davvero male ", commenta Ricciardo, spezzando una lancia in favore di Hamilton. "Il bello è che si tratta di qualcosa molto visibile, se c'è l'audio della macchina si sente ... F.1, GP Azerbaijan - Ancora una pole position per Charles Leclerc Nonostante un porpoising esagerato e una vettura incredibilmente ballerina sul rettilineo, la ... George Russell ha chiuso in quinta posizione; settimo Lewis Hamilton. Tra le due Frecce d'Argento ... Autosprint.it Hamilton esagerato La solidarietà di Ricciardo Le sollecitazioni e i problemi fisici subiti da Hamilton in Azerbaijan sono reali e Daniel Ricciardo anticipa una discussione tra i piloti nel briefing di Montreal ... F1, Horner: "La Mercedes esagera sul porpoising. È solo un loro problema" Toto Wolff, dopo il Gran Premio dell'Azerbaijan, ha spiegato come Hamilton avesse sofferto molto la gara, ipotizzando perfino un forfait del suo pilota in Canada. Horner replica al viennese: "Un possi ...