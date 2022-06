Dopo la figuraccia con l’Ungheria Southgate ha deciso: l’Inghilterra giocherà il Mondiale “all’italiana” (Di giovedì 16 giugno 2022) Basta figuracce. Altro che critiche per il gioco troppo attendista che già lo perseguitavano: Gareth Southgate ha deciso che l’Inghilterra al Mondiale giocherà “all’italiana”, se ancora così si può chiamare una tattica attenta e conservativa. La terribile sconfitta interna per 4-0 contro l’Ungheria, la più pesante sconfitta casalinga dell’Inghilterra dal 1928, ha lasciato il segno. Secondo il Telegraph il ct ha le idee chiarissime, adesso. Come se il trauma lo avesse reso più lucido. “Capisco il desiderio di vedere un gioco più aperto… ma abbiamo visto che devi avere il giusto equilibrio in una squadra”, ha detto Southgate Dopo il tonfo, riflettendo sulla natura della sconfitta che ha lasciato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Basta figuracce. Altro che critiche per il gioco troppo attendista che già lo perseguitavano: Garethhacheal”, se ancora così si può chiamare una tattica attenta e conservativa. La terribile sconfitta interna per 4-0 contro, la più pesante sconfitta casalinga deldal 1928, ha lasciato il segno. Secondo il Telegraph il ct ha le idee chiarissime, adesso. Come se il trauma lo avesse reso più lucido. “Capisco il desiderio di vedere un gioco più aperto… ma abbiamo visto che devi avere il giusto equilibrio in una squadra”, ha dettoil tonfo, riflettendo sulla natura della sconfitta che ha lasciato ...

