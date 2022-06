Consiglio comunale tra nuovi punti e polemiche

(Di giovedì 16 giugno 2022) di Luca Capacchione Ildi Battipaglia si riunirà oggi giovedì 16 giugno presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città alle ore 19:00 in prima convocazione, con seconda convocazione prevista per lunedì 20 giugno sempre alle ore 19:00. Dalla maggioranza, a poche ore dalla riunione della massima assise cittadina, è stata presentata dai consiglieri C.C. Nicastro, Ventriglia, Cerullo; Farina e Lenza una mozione urgente concernente la “Situazione dell’Ospedale di Battipaglia e in particolare dell’UOC di Ostetricia”. La mozione, che sarà illustrata da uno dei firmatari, prevede azioni e iniziative volte a dare impulso ad attività di miglioramento del reparto del nosocomio in questione, che da ormai tempo ha necessità di ottenere un ampliamento di servizi e personale, a causa dei tanti ingressi e ricoveri. La mozione urgente sarà discussa ...

CarloCalenda : Verso Parma. Il candidato di Fratelli d’Italia è quello che mostra il deretano in consiglio comunale, quello di Leg… - amnestyitalia : #BuoneNotizie Il consiglio comunale di Roma ha approvato la mozione che impegna sindaco e assessori a derogare a un… - Agenzia_Ansa : La polizia ha arrestato con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso il candidato al Consiglio comunale di P… - IdeawebTV : Antonio Iovieno eletto sindaco di Cravanzana: ecco il nuovo Consiglio Comunale - riviera24 : Sistema fognario cittadino e riqualificazione del porto vecchio tra i punti del Consiglio comunale di Sanremo - Riv… -

Comune di Grugliasco

Prima in una circoscrizione cittadina, dove entra nel 1994 appena maggiorenne, poi in, dove esordisce nel 2008 in sostituzione di un consigliere dimissionario. Nel 2012 si candida ...In Corso dei Mille, la strada che a Palermo conduce al quartiere Brancaccio , andava Francesco Lombardo , candidato di Fratelli d'Italia al. Doveva incontrare Vincenzo Vella , considerato il boss della zona, per chiedergli "una ventina di voti ". "Li prendi", lo rassicurava lui. Sono stati arrestati entrambi per scambio ... GLI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE 2022/2027- DATO DEFINITIVO - GUARDA TUTTI I DATI UFFICIALI (VOTI DI LISTA E PREFERENZE) Se si registrano sintomi influenzali è importante ribadire che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali ...Ecco i nuovi nomi per la giunta Bucci Genova, quasi completo il quadro dei 40 eletti che comporranno il nuovo consiglio comunale Elezioni comunali: così Genova ha cambiato colore | La mappa Elezioni ...