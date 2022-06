Caso multiproprietà, l’avv. Grassani: “ADL farà ricorso al CONI. Così impossibile trattative” (Di giovedì 16 giugno 2022) Caso multiproprietà l'avv Grassani fa sapere che ADL ricorrerà al CONI altrimenti Così sarà impossibile fare trattative L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 giugno 2022)l'avvfa sapere che ADL ricorrerà alaltrimentisaràfareL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

marcellocorbo : Non è un caso che la battaglia per le multiproprietà le abbiamo fatte i due saponari per eccellenza del calcio italiano: Lotito e l’altro. - infoitsport : Napoli-Bari: il caso delle multiproprietà in tribunale. Il ricorso dei De Laurentiis respinto in Appello - infoitsport : De Laurentiis, ricorso respinto sulla multiproprietà per il caso Napoli-Bari - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Quale delle due squadre venderà????? - GennaroSpinaa : @JoeCipolla_spb Si, quello non è un caso di multiproprietà, è una possibilità che offrono alle squadre maggiori per… -