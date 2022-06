Calciomercato Juventus, il folle piano per arrivare a Milinkovic: via quattro big (Di giovedì 16 giugno 2022) La Juventus continua a sognare un centrocampo con Pogba e Milinkovic; ecco il folle piano della società bianconera per il serbo della Lazio. Il reparto sul quale la Juventus sembra intenzionata ad intervenire in maniera più concreta, in questa sessione di mercato, è il centrocampo. In mezzo al campo, Allegri ha bisogno di un paio di innesti di qualità per alzare il livello della rosa ed avere a disposizione giocatori che possano portare quei gol che sono tremendamente mancati nella scorsa stagione. Il primo rinforzo dovrebbe essere Pogba, svincolatosi dal Manchester United e pronto a vestire, nuovamente, i colori bianconeri; manca ancora l’ufficialità ma le sensazioni sono decisamente positive. Accanto al francese, il sogno della dirigenza bianconera è ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 16 giugno 2022) Lacontinua a sognare un centrocampo con Pogba e; ecco ildella società bianconera per il serbo della Lazio. Il reparto sul quale lasembra intenzionata ad intervenire in maniera più concreta, in questa sessione di mercato, è il centrocampo. In mezzo al campo, Allegri ha bisogno di un paio di innesti di qualità per alzare il livello della rosa ed avere a disposizione giocatori che possano portare quei gol che sono tremendamente mancati nella scorsa stagione. Il primo rinforzo dovrebbe essere Pogba, svincolatosi dal Manchester United e pronto a vestire, nuovamente, i colori bianconeri; manca ancora l’ufficialità ma le sensazioni sono decisamente positive. Accanto al francese, il sogno della dirigenza bianconera è ...

