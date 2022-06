Ballottaggio Verona | Sboarina ignora l’appello di Fdi e rifiuta l’apparentamento con Tosi | “Accordi? Con i veronesi | non di palazzo”

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il sindaco diFederico, arrivato secondo nel primo turno delle Comunali di domenica scorsa,con Flavioal. Lo ha annunciato poco fa in una conferenza stampa., in svantaggio di 7 punti (40% contro 33%) rispetto al candidato del centrosinistra, Damiano Tommasi, tenterà in sostanza il recupero contando sulla coalizione, con dentro Lega, Fdi e lista Brugnaro, che l’ha sostenuto al primo turno. “Il cuore del centrodestra batte unito – ha detto– Sì al contratto con i. No aglidi“. Poco prima la dirigenza di Roma di Fratelli d’Italia aveva fatto un ultimo appello perché il sindaco accettasse l’offerta di ...

