(Di giovedì 16 giugno 2022) Occorrerà attendere la fine dell’estate per poter assistere alla nuova edizione dicon le, la diciassettesima, alla quale Milly Carlucci sta già lavorando da tempo. Mentre si decide il cast del talent ballerino che, salvo cambi dell’ultimo minuto dovrebbe iniziare – secondo le indiscrezioni di TvBlog.it – il prossimo 8 ottobre, non mancano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Dopo alcuni rumors, anche Iva Zanicchi ha confermato la sua presenza nel cast della prossima edizione del programma. - blogtivvu : Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria? Selvaggia Lucarelli lancia un dubbio #ballandoconlestelle

A detta della giurata di 'Ballando con le Stelle', quell'audio è solo 'un buco della serratura offerto a milioni ... Ballando con le stelle, Iva Zanicchi pronta per la partecipazione: 'Prove Ancora no' Romanzo a parte, nell'intervista fatta, come suddetto, tramite collegamento, la cantante a Unomattina Estate ha ... Valeria Marini potrebbe essere la nuova concorrente di Ballando con le Stelle 2022, trasmissione di Milly Carlucci, ... Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria Selvaggia Lucarelli lancia un dubbio rispondendo alle domande dei follower: è un addio