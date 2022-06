Atletica | Del Buono e Meslek brillano nei 1500 in Spagna e Danimarca

(Di giovedì 16 giugno 2022) Buone notizie in casa Italia, provenienti dai meeting all’estero di questi giorni. Nello specifico Federica Dele Ossama Maslek hanno brillato neialle manifestazioni ina cui hanno partecipato. L’azzurra ha chiuso la sua gara a Castellon in terza posizione, dietro all’etiope Hailu e all’australiana Hall. Il crono ottenuto di 4’03”45, inoltre, permette all’italiana di qualificarsi per i Mondiali di Eugene e fa sì come sia la quarta italiana di sempre sulla distanza. Ossama Maslek invece ha disputato una grande gara a Copenhagen, sempre neimetri, chiudendo in prima posizione in 3’37”25, davanti all’irlandese McElihnney e al neozelandese Callum Davies. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Atletica, #DelBuono e #Meslek brillano nei 1500 in Spagna e Danimarca - Gazzetta_it : Duplantis illumina la Diamond League. Del Buono, Dallavalle e Sartori volano ai Mondiali #atletica - RSIsport : ???? Simon Ehammer terzo nel salto in lungo del meeting di Oslo della Diamond League. Nonostante la pioggia Duplantis… - Vale_clerici : Cos'è successo alle lanciatrici del disco che sono tutte magre? #atleticatipo #iaafdiamondleague #atletica - QrtFra : @ValerioPagnotta @parallelecinico Che poi ci vorrebbero più parchi, più campi da basket, più campi da calcio, più p… -

OA Sport

Star di serata, Armand Duplantis si invece rivelato pi forte della pioggia, ritoccando di un cm (6,02m) la sua MPM stagionalesalto con ...Tutti i risultati C'era attesa per i 100 metri, orfanicampione olimpico Marcell Jacobs, che anche stanotte potrà dormire tranquillo: il successocanadese Andre' De Grasse in 10"05 ( nuovo ... Atletica, Diamond League: De Grasse vince i 100 a Oslo, Jacobs osserva. Duplantis vola a 6.02, Kaddari quinta Ottimi risultati per gli azzurri nei meeting all'estero, in particolare grandi prestazioni per Del Buono e Meslek nei 1500 metri ...Chiusura con la 4x400 donne (non Diamond League) vinta dalle britanniche in 3:28.57 di un solo centesimo sulle norvegesi, al primato nazionale in 3:28.58. Appuntamento a Parigi, sabato 18 giugno, per ...