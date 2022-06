Apple TV si dà al calcio: tutta la MLS in esclusiva per dieci anni dal 2023 (Di giovedì 16 giugno 2022) Apple ha deciso di investire sulla trasmissione di partite di calcio in diretta e il primo risultato concreto di questa nuova strategia operativa è stato annunciato giusto qualche ora fa: Apple e MLS trasmetteranno tutte le partite della Major League Soccer in esclusiva tramite la piattaforma Apple TV per ben dieci anni, a partire dal 2023. Si tratta — come è stato giustamente sottolineato in sede di presentazione — di una prima volta assoluta: tutte le partite del campionato di calcio a stelle e strisce potranno essere guardate in streaming da qualsiasi parte del globo, senza dover fare i conti con oscuramenti locali o restrizioni di sorta e senza doversi munire di una VPN solo per guardare contenuti soggetti a blocchi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 giugno 2022)ha deciso di investire sulla trasmissione di partite diin diretta e il primo risultato concreto di questa nuova strategia operativa è stato annunciato giusto qualche ora fa:e MLS trasmetteranno tutte le partite della Major League Soccer intramite la piattaformaTV per ben, a partire dal. Si tratta — come è stato giustamente sottolineato in sede di presentazione — di una prima volta assoluta: tutte le partite del campionato dia stelle e strisce potranno essere guardate in streaming da qualsiasi parte del globo, senza dover fare i conti con oscuramenti locali o restrizioni di sorta e senza doversi munire di una VPN solo per guardare contenuti soggetti a blocchi ...

