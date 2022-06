Ago Day | Giacomo Agostini e quel ' no' a Enzo Ferrari

(Di giovedì 16 giugno 2022) Nell'immensa epopea di, fatta di successi e trionfi in sella alle due ruote che hanno segnato la sua epoca, c'è spazio per una breve ma intensa avventura nel mondo delle auto che ha ...

: 5 curiosità che forse non conoscevi su Giacomo Agostini Il test col Cavallino Il flirt tra Agostini e le quattro ruote durò dal 1978 al 1980, gli anni immediatamente successivi al suo ...La casa inglese, inoltre, fece rodare la moto, prima di consegnarla ad, da un certo John Cooper. Tutta la carriera, curiosità e racconti riguardanti Giacomo Agostini le potete trovare in edicola ... Ago Day, 5 curiosità che forse non conoscevi sulla leggenda delle moto Non solo moto: nella carriera del Fenomeno c'è spazio anche per le corse automobilistiche, compreso un test al volante della Rossa ...15 mondiali vinti, 10 Tourist Trophy, 162 podi, molte cose le sappiamo tutti, ma alcune curiosità pochi le conoscono ...