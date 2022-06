Vincenzo Amato arrestato nella casa della fidanzata: era tra i 100 latitanti più pericolosi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Era sfuggito anche a una maxi operazione scattata all'alba del 12 maggio scorso, contro il narcotraffico e il riciclaggio di opere d'arte. A... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Era sfuggito anche a una maxi operazione scattata all'alba del 12 maggio scorso, contro il narcotraffico e il riciclaggio di opere d'arte. A...

Pubblicità

AntennaSud : Scorrano, catturato in Spagna il latitante Vincenzo Amato - concentrazione : Arrestato in Spagna il latitante di #camorra Vincenzo Amato - vocidicitta : Nuovo articolo: Lecce: catturato il latitante Amato Vincenzo - PugliaStream : Era latitante dal 2016: il trafficante salentino Vincenzo Amato catturato in Andalusia - LecceSette : Arrestato in Spagna il latitante Vincenzo Amato -