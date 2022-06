VIDEO Inter, lavoro continuo per Dybala: occhi sull’ex Palermo aspettando Lukaku (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le ultime sul futuro di Paulo Dybala, con l'Inter a lavoro anche sulla situazione legata a Romelu Lukaku Leggi su mediagol (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le ultime sul futuro di Paulo, con l'anche sulla situazione legata a Romelu

Pubblicità

Inter : ?? | REWATCH Il best of di @hakanc10 della stagione 2021/2022 ????? #ForzaInter ??? - SerieA : Giornata 2??4??: Nel derby di ritorno Inter-Milan finisce 1-2: rimonta firmata dalla doppietta di Giroud che di fat… - Inter : ? | GOAL OF THE SEASON Ultima scelta dei quarti di finale: la rete da fuori di #Barella in finale di coppa o il d… - fabioandrabund1 : RT @fcin1908it: La promessa di Beppe #Marotta ai tifosi dell'#Inter ???? (?? #Gazzetta) - ferraiolia : RT @fcin1908it: La promessa di Beppe #Marotta ai tifosi dell'#Inter ???? (?? #Gazzetta) -