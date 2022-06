Verona, Setti: 'Marroccu è un grande professionista, il mercato non sarà semplice ma siamo pronti' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente del Verona, Maurizio Setti, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Francesco Marroccu, nuovo direttore... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente del, Maurizio, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Francesco, nuovo direttore...

Pubblicità

sportli26181512 : Verona, Setti: 'Marroccu è un grande professionista, il mercato non sarà semplice ma siamo pronti': Il presidente d… - HellasLive : #Marroccu: “#Setti mi ha chiesto di mantenere l’#HellasVerona in equilibrio finanziario. L’obiettivo resta la salve… - gelsoclaun : Anche lui preoccupato per la campagna cessioni/acquisti dell' #hellas #Verona #setti - iacobellli : RT @RadioRadioWeb: Ufficiale: #Cioffi nuovo allenatore del #Verona ???? - RadioRadioWeb : Ufficiale: #Cioffi nuovo allenatore del #Verona ???? -