Ucraina, Zelensky: 'I carri armati russi devono essere fermati perché non arrivino a Praga' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Volodymyr Zelensky ha parlato al telefono con il suo omologo ceco, mettendolo in guardia sui possibili pericoli legati alla russia. 'I carri armati russi che prendono d'assalto le città del Donbass ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 giugno 2022) Volodymyrha parlato al telefono con il suo omologo ceco, mettendolo in guardia sui possibili pericoli legati allaa. 'Iche prendono d'assalto le città del Donbass ...

