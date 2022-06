Stefano Tacconi è uscito dall'ospedale: come sta l'ex portiere? Il figlio: 'È una forza della natura' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Stefano Tacconi ha lasciato l'ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria dove era ricoverato dal 23 aprile scorso ed è stato trasferito in un centro di riabilitazione nella nella stessa città. A ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022)ha lasciato l'Santi Antonio e Biagio di Alessandria dove era ricoverato dal 23 aprile scorso ed è stato trasferito in un centro di riabilitazione nella nella stessa città. A ...

Pubblicità

GoalItalia : Stefano Tacconi lascia l'ospedale, lo annuncia il figlio Andrea ?? - SkyTG24 : Stefano Tacconi dimesso dall'ospedale, le condizioni di salute - leggoit : Stefano Tacconi è uscito dall'ospedale: come sta l'ex portiere? Il figlio: «È una forza della natura» - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Stefano #tacconi è uscito dall'ospedale: come sta l'ex portiere? Il figlio: «È una forza della natura» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Stefano #tacconi uscito dall'ospedale: come sta l'ex portiere? Il figlio «È una forza della natura» -