Siccità del Po, cosa succede e cosa è stato chiesto per 125 Comuni? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Siccità del Po: ecco cosa sta causando la mancanza di pioggia per il fiume ma soprattutto per i campi e i Comuni strettamente limitrofi. Preoccupazioni e possibili soluzioni. Siccità del Po, cosa succede Nel Po è crisi Siccità: è scattato l’allarme nei giorni scorsi a causa, in particolare, della mancanza di piogge. “Questi valori non si vedono da circa 70 anni”, sono state le parole arrivate direttamente dall’Osservatorio sugli utilizzi idrici che sta facendo riflettere ma allo stesso tempo preoccupare. In più, questa Siccità “sta causando gravi preoccupazioni per i produttori agricoli e il conseguente rischio sulla disponibilità di cibo“: è stata la denuncia di Coldiretti regionale, che attraverso il suo presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022)del Po: eccosta causando la mancanza di pioggia per il fiume ma soprattutto per i campi e istrettamente limitrofi. Preoccupazioni e possibili soluzioni.del Po,Nel Po è crisi: è scattato l’allarme nei giorni scorsi a causa, in particolare, della mancanza di piogge. “Questi valori non si vedono da circa 70 anni”, sono state le parole arrivate direttamente dall’Osservatorio sugli utilizzi idrici che sta facendo riflettere ma allo stesso tempo preoccupare. In più, questa“sta causando gravi preoccupazioni per i produttori agricoli e il conseguente rischio sulla disponibilità di cibo“: è stata la denuncia di Coldiretti regionale, che attraverso il suo presidente ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nel Bacino del Po le disponibilità sono in esaurimento in quella che è una crisi con valori mai visti da 70 anni. È… - GiliGianluca : RT @ANSA_med: Portogallo, 97% del territorio in stato di grave siccità - ANSA_med : Portogallo, 97% del territorio in stato di grave siccità - AlsoliCinzia : RT @AlsoliCinzia: #Siccità e #desertificazione stanno mettendo a dura prova l'ambiente e milioni di vite sul pianeta. È #SaveSoil l'iniziat… - cinico_realista : @ChicQ71 Ma di certo, non a causa dell'uomo ma della ciclicità, come dici tu. Io sollevo attenzione sulla siccità,… -