Roma, Pellegrini: “Stagione fantastica, avanti a testa alta per continuare ad alzare trofei” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “È stata una Stagione fantastica e indescrivibile, per questo non serve aggiungere parole. avanti a testa alta pensando a crescere per continuare a toglierci soddisfazioni e alzare trofei“. Queste le parole di Lorenzo Pellegrini pubblicate sul proprio profilo Instagram dopo aver ufficialmente terminato la Stagione 2021/2022; una Stagione che la Roma ha chiuso in crescendo, con la vittoria della Conference League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) “È stata unae indescrivibile, per questo non serve aggiungere parole.pensando a crescere pera toglierci soddisfazioni e“. Queste le parole di Lorenzopubblicate sul proprio profilo Instagram dopo aver ufficialmente terminato la2021/2022; unache laha chiuso in crescendo, con la vittoria della Conference League. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Roma, #Pellegrini: 'Stagione fantastica, avanti a testa per continuare ad alzare trofei' - n9ve2 : @ArcangeloBarone @stra_roma @OfficialASRoma @friedkingroup ...hai preso il 3rzo ruolo. #Aouar per me farebbe il tit… - dedonatisv : RT @strumentiumani: Francesco Totti è il primo fan di Pellegrini, c'è poco da fare: 'Potrebbe essere il nuovo 10 della Roma' La Roma è una… - VoceGiallorossa : ??LA VOCE DELLA SERA - Rileggi le news più importanti della giornata! GRAFICA! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ??? #Totti: 'Per me #Pellegrini potrebbe essere il nuovo 10 della Roma' Il Capitano: 'Tempo fa ho parlato con #Zaniolo,… -