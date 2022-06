Più tasse? Canal+ aumenta il prezzo dell’abbonamento. Ma… (Di mercoledì 15 giugno 2022) Canal+ costretta ad aumentare le sue tariffe Le Figaro, pagina 30, di Caroline Sallé. Canal+ sta per aumentare il prezzo di alcuni dei suoi abbonamenti. Questo include il prezzo del canale criptato Canal+, che è alla base delle offerte Sports e Ciné Séries, che dovrebbe passare da 20 a 22 euro in media, secondo Les Echos. Da venerdì, i consumatori interessati cominciano a essere avvertiti. La filiale di Vivendi ha dichiarato in un comunicato che «sarà informata dell’impatto preciso sulle proprie tariffe di questo aumento dell’aliquota IVA entro i termini stabiliti nelle condizioni generali di abbonamento». La ragione di questo aumento, che giunge in un momento piuttosto negativo, in cui il potere d’acquisto dei francesi si sta contraendo, è da ricercare nel Ministero ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 15 giugno 2022)costretta adre le sue tariffe Le Figaro, pagina 30, di Caroline Sallé.sta perre ildi alcuni dei suoi abbonamenti. Questo include ildel canale criptato, che è alla base delle offerte Sports e Ciné Séries, che dovrebbe passare da 20 a 22 euro in media, secondo Les Echos. Da venerdì, i consumatori interessati cominciano a essere avvertiti. La filiale di Vivendi ha dichiarato in un comunicato che «sarà informata dell’impatto preciso sulle proprie tariffe di questo aumento dell’aliquota IVA entro i termini stabiliti nelle condizioni generali di abbonamento». La ragione di questo aumento, che giunge in un momento piuttosto negativo, in cui il potere d’acquisto dei francesi si sta contraendo, è da ricercare nel Ministero ...

