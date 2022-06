Oro nei 100 stile con record del mondo: Barlaam eccezionale ai Mondiali di nuoto (Di mercoledì 15 giugno 2022) Madeira – La danza di Simone ai Mondiali di nuoto. L’azzurro è il re della velocità paralimpica nei 100 stile. Poco fa a Madeira Barlaam si è preso l’oro con record mondiale col tempo di 52”32 e appena uscito dalla vasca non si è accontentato: “Voglio scendere sotto i 51 secondi”. Lo ha detto l’azzurro già pluricampione mondiale di nuoto e medagliato paralimpico a Tokyo e già oro nei 100 farfalla S9 in questa edizione dei Mondiali e pure con primato per quest’ultima specialità. A raffica i risultati dell’azzurro di Milano, che studia ingegneria civile. A raffica come la sua nuotata senza limiti e senza pietà in vasca. Avversari ammutoliti e titolo vinto. Uno Squalo del nuoto paralimpico, che somiglia sempre di più a Michael Phelps. Simone ha vinto il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Madeira – La danza di Simone aidi. L’azzurro è il re della velocità paralimpica nei 100. Poco fa a Madeirasi è preso l’oro conmondiale col tempo di 52”32 e appena uscito dalla vasca non si è accontentato: “Voglio scendere sotto i 51 secondi”. Lo ha detto l’azzurro già pluricampione mondiale die medagliato paralimpico a Tokyo e già oro nei 100 farfalla S9 in questa edizione deie pure con primato per quest’ultima specialità. A raffica i risultati dell’azzurro di Milano, che studia ingegneria civile. A raffica come la sua nuotata senza limiti e senza pietà in vasca. Avversari ammutoliti e titolo vinto. Uno Squalo delparalimpico, che somiglia sempre di più a Michael Phelps. Simone ha vinto il ...

