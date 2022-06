Motomondiale: Ezpeleta, 'la MotoGp sta bene e punta ancora più in alto' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - "Ora abbiamo una stabilità regolamentare. Nel 2022 è iniziata una fase che durerà fino al 2026. In teoria, non si cambierà se non per motivi di sicurezza o perché tutte le parti coinvolte sono d'accordo. Abbiamo l'obiettivo di ridurre le prestazioni a partire dal 2027. Nel 2024 il 60% del carburante sarà sostenibile. Stiamo inoltre spingendo per trattare la questione delle ali con i team”. Questi alcuni dei commenti rilasciati da Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, durante l'evento spagnolo Marca Sports Weekend, al quale ha partecipato a Malaga insieme alla pilota Moto3 Ana Carrasco (Boe Motorsports) e al cinque volte iridato Jorge Lorenzo, leggenda della MotoGp. Dopo 30 alla guida di un campionato che sta attualmente vivendo il suo periodo migliore, Ezpeleta ha parlato di passato, presente e futuro: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - "Ora abbiamo una stabilità regolamentare. Nel 2022 è iniziata una fase che durerà fino al 2026. In teoria, non si cambierà se non per motivi di sicurezza o perché tutte le parti coinvolte sono d'accordo. Abbiamo l'obiettivo di ridurre le prestazioni a partire dal 2027. Nel 2024 il 60% del carburante sarà sostenibile. Stiamo inoltre spingendo per trattare la questione delle ali con i team”. Questi alcuni dei commenti rilasciati da Carmelo, Ceo di Dorna Sports, durante l'evento spagnolo Marca Sports Weekend, al quale ha partecipato a Malaga insieme alla pilota Moto3 Ana Carrasco (Boe Motorsports) e al cinque volte iridato Jorge Lorenzo, leggenda della. Dopo 30 alla guida di un campionato che sta attualmente vivendo il suo periodo migliore,ha parlato di passato, presente e futuro: ...

Pubblicità

TV7Benevento : Motomondiale: Ezpeleta, 'la MotoGp sta bene e punta ancora più in alto' - - Flaccomen : RT @corsedimoto: MOTOGP IN ALLARME? Carmelo Ezpeleta difende la sua creatura: durante un evento in Spagna risponde alle critiche della Reps… - corsedimoto : MOTOGP IN ALLARME? Carmelo Ezpeleta difende la sua creatura: durante un evento in Spagna risponde alle critiche del… - Luxgraph : MotoGp, Ezpeleta: 'Entro il 2027 dovremo ridurre i consumi' -