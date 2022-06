Moto:Ezpeleta, la MotoGp sta bene e punta ancora più in alto (Di mercoledì 15 giugno 2022) "La MotoGP sta bene e punta ancora più in alto. Ora abbiamo una stabilità regolamentare. Nel 2022 è iniziata una fase che durerà fino al 2026. In teoria, non si cambierà se non per motivi di sicurezza ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) "LaGP stapiù in. Ora abbiamo una stabilità regolamentare. Nel 2022 è iniziata una fase che durerà fino al 2026. In teoria, non si cambierà se non per motivi di sicurezza ...

Pubblicità

susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto, Ezpeleta: 'La MotoGP sta bene e punta ancora più in alto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Ezpeleta: 'La MotoGP sta bene e punta ancora più in alto' - TV7Benevento : Motomondiale: Ezpeleta, 'la MotoGp sta bene e punta ancora più in alto' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Ezpeleta: 'La MotoGP sta bene e punta ancora più in alto' - napolimagazine : Moto, Ezpeleta: 'La MotoGP sta bene e punta ancora più in alto' -