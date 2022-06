Mascherina sui mezzi pubblici fino a quando | ipotesi proroga fino al 30 settembre al vaglio del Governo

(Di mercoledì 15 giugno 2022)suici sarà l’obbligo? Ilsta ipotizzando dire la misuraal 30sui: la proposta presentata al Cdm Nella giornata di mercoledì 15 giugno, il Consiglio dei ministri deciderà in modo ufficiale sere l’uso delle mascherine suidi trasporto come autobus, metropolitane, treni, aerei o navial 30. L’obbligo per cinema, palazzetti dello sport e teatri, invece, dovrebbe essere ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ???? MASCHERINE ???? CREDO che se oggi il governo dovesse decidere di prorogare l’uso delle mascherine sui trasporti p… - AndreaVenanzoni : E così si va verso la proroga della mascherina sui mezzi pubblici, sugli aerei, sui traghetti fino a fine settembre… - borghi_claudio : 'Il SOLITO Claudio Borghi' Ma poveretti. Salvini: 'Mascherine ai seggi? Un bavaglio'. L'ultimo complotto della Leg… - Frag0laHonami : @Alexo_Andros_ La presa l’abbiamo mollata da un bel pó, il bello che sono convinti che al lavoro sino a domani abbi… - CartaRossy : RT @GuidoDeMartini: ???? MASCHERINE ???? CREDO che se oggi il governo dovesse decidere di prorogare l’uso delle mascherine sui trasporti pubbl… -

Gli esperti avvertono: "Manteniamo l'obbligo ditrasporti" Non indossa lae aggredisce vigilante, arrestato ...Se l'anticipazione verrà confermata nel decreto, l'obbligo di utilizzo dellamezzi pubblici rimarrà, così, l'unico esistente nel corso dell'estate. La decisione di eliminare la ...Cambiano gli obblighi e le normative introdotte per contrastare il diffondersi del coronavirus. Non sarà più necessario, ad esempio, indossare il dispositivo nei luoghi al chiuso, ma con qualche eccez ...Secondo Walter Ricciardi c'è un rischio non remoto che la pandemia Covid possa riprendere a galoppare rapidamente ...