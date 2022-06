LIVE Camila Giorgi-Martincova 7-6, WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: si riparte dopo la sospensione (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.20 Buongiorno amici di OA Sport. Il match di Camila Giorgi sarà il secondo di giornata dalle 12.00. L’azzurra è avanti di un set contro la ceca Martincova. 21:15 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE per stasera del match Giorgi-Martincova, interrotto per oscurità e che riprenderà domano come secondo match a partire dalle 12.00 sul campo centrale di Birmingham. Grazie mille a tutti per averci seguito, buona serata e appuntamento a domani per il proseguimento del match! 21:12 E’ uscito il programma per la giornata di domani, martedì 15 Giugno 2022. Camila Giorgi e Tereza Martincova scenderanno in campo per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.20 Buongiorno amici di OA Sport. Il match disarà il secondo di giornata dalle 12.00. L’azzurra è avanti di un set contro la ceca. 21:15 Si chiude qui la nostraper stasera del match, interrotto per oscurità e che riprenderà domano come secondo match a partire dalle 12.00 sul campo centrale di. Grazie mille a tutti per averci seguito, buona serata e appuntamento a domani per il proseguimento del match! 21:12 E’ uscito il programma per la giornata di domani, martedì 15 Giugnoe Terezascenderanno in campo per ...

