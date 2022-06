La Superluna “delle fragole” dà spettacolo nei cieli

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ecco ladetta “”. Questo nome fu coniato dagli Algonchini, una tribù di nativi americani e tramandato fino ad oggi in onore della stagione di raccolta. In Europa, invece, questa luna è conosciuta anche come “LunaRose”, in quanto questo è il periodo in cui sboccia questo fiore. In realtà è la solita luna ma al perigeo, cioè alla minima distanza dal nostro pianeta. Nella notte fra il 14 e il 15 giugno si è potuto ammirare il nostro satellite più grande del normale (il 10 per cento in più), con una luminosità maggiore. Questa spettacolare immagine è stata realizzata da Giacomo Marrani del Gruppo Astrofili Palidoro con telescopio Mak127 e camera Nikon4500.

