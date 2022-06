La Lega al bivio: 2 ipotesi per Salvini (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Paolo Becchi Che Salvini sia in difficoltà è sotto gli occhi di tutti. Un fallimento l’esito del referendum e pure le elezioni comunali registrano un calo preoccupante di consensi anche al Nord, dove la Lega è superata da FdI. Non si può negare l’evidenza. Salvini dovrà ora riflettere su cosa fare. Ha due diverse strade da percorrere: 1. La prima è sicura. Il centrodestra unito vince, ma chi darà le carte sarà la Meloni. Vittoria alle prossime politiche quasi assicurata, ma lombardi e veneti l’autonomia se la possono scordare: si torna allo stato centralista e magari presidenzialista, persino anche un po’ autoritarista. Per quanto riguarda la politica estera? Restiamo una colonia degli americani. Ok a Salvini lasceranno il controllo del coste. È tutto. 2. La seconda via. Tenetevi forte. Salvini ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 giugno 2022) di Paolo Becchi Chesia in difficoltà è sotto gli occhi di tutti. Un fallimento l’esito del referendum e pure le elezioni comunali registrano un calo preoccupante di consensi anche al Nord, dove laè superata da FdI. Non si può negare l’evidenza.dovrà ora riflettere su cosa fare. Ha due diverse strade da percorrere: 1. La prima è sicura. Il centrodestra unito vince, ma chi darà le carte sarà la Meloni. Vittoria alle prossime politiche quasi assicurata, ma lombardi e veneti l’autonomia se la possono scordare: si torna allo stato centralista e magari presidenzialista, persino anche un po’ autoritarista. Per quanto riguarda la politica estera? Restiamo una colonia degli americani. Ok alasceranno il controllo del coste. È tutto. 2. La seconda via. Tenetevi forte....

