La diretta è finita e la Fog of war è calata sul Donbas | non è una buona notizia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il concetto di fog of war, “nebbia della guerra”, ce lo siamo scordato perché l’invasione russa in Ucraina è iniziata dopo mesi di report dei servizi segreti pubblicati sulla stampa, è proseguita con gli aggiornamenti quotidiani dell’intelligence britannica in formato thread su Twitter e con i filmati dal campo girati con gli smartphone o con i droni. Tutto questo ha contribuito all’impressione generale di poter seguire gli eventi in tempo reale ed essere uno spettatore onnisciente del conflitto. La. Nella prima fase della guerra c’erano i video e le foto scattate dai civili, le riprese delle telecamere a circuito chiuso che mostrano il momento in cui un missile russo impatta un palazzo di un quartiere residenziale a Kyiv o quello dell’amministrazione regionale nel centro di Kharkiv. Persino nei giorni più violenti dei ...