In Italia ogni due settimane un genitore ha ucciso un figlio. È così da 12 anni (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Dal 2010 a oggi in Italia sono stati commessi 268 figlicidi, una media di quasi uno ogni due settimane: nel 55,6% dei casi (149 in valori assoluti) si tratta di bambini con meno di 12 anni, in dettaglio 106 di età compresa tra 0 e 5 anni (il 39,7%) e 43 tra 6 e 11 anni (16,2%). È quanto emerge dalla elaborazione del fenomeno aggiornata dall'Eures - Ricerche economiche e sociali. Decisamente inferiore, nel periodo in questione, l'incidenza delle vittime adolescenti (26, pari al 9,6%) o di figli maggiorenni (93, pari al 34,4%), spesso uccisi da genitori anziani, incapaci di prendersi cura o di sostenere fragilità fisiche e mentali o la loro dipendenza. Delle 268 vittime di figlicidio tra il 2010 ed oggi, 151 sono i maschi (56,8%), 117 le femmine (43,7%). Padri e madri killer ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - Dal 2010 a oggi insono stati commessi 268 figlicidi, una media di quasi unodue: nel 55,6% dei casi (149 in valori assoluti) si tratta di bambini con meno di 12, in dettaglio 106 di età compresa tra 0 e 5(il 39,7%) e 43 tra 6 e 11(16,2%). È quanto emerge dalla elaborazione del fenomeno aggiornata dall'Eures - Ricerche economiche e sociali. Decisamente inferiore, nel periodo in questione, l'incidenza delle vittime adolescenti (26, pari al 9,6%) o di figli maggiorenni (93, pari al 34,4%), spesso uccisi da genitori anziani, incapaci di prendersi cura o di sostenere fragilità fisiche e mentali o la loro dipendenza. Delle 268 vittime di figlicidio tra il 2010 ed oggi, 151 sono i maschi (56,8%), 117 le femmine (43,7%). Padri e madri killer ...

ItaliaViva : Congratulazioni e buon lavoro ai sindaci di Italia Viva eletti in queste amministrative. La nostra comunità contin… - ItaliaViva : Con le presentazioni del nuovo libro di @matteorenzi, #IlMostro, la comunità di Italia Viva torna ad abbracciarsi e… - Agenzia_Ansa : Draghi in Israele: 'L'Italia rigetta ogni forma di odio e cerca la pace'. Il premier in visita al museo dell'Olocau… - FLampunio : RT @carmentpf: In tv il referenum appena fallito l'han calcolato gli ultimi 2gg giusto perchè obbligati per Legge. Lo spot pro gay pride è… - carmentpf : In tv il referenum appena fallito l'han calcolato gli ultimi 2gg giusto perchè obbligati per Legge. Lo spot pro gay… -