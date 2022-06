Il ministro Speranza positivo al Covid: è in isolamento (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è positivo al Covid . Lo comunica l'ufficio stampa del suo ministero. Speranza è in isolamento e si collegherà in videoconferenza al Consiglio dei ministri... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildella Salute, Roberto, èal. Lo comunica l'ufficio stampa del suo ministero.è ine si collegherà in videoconferenza al Consiglio dei ministri...

Pubblicità

marcocappato : 'Mario' ha già dovuto sborsare 5.000 euro per la strumentazione per il fine vita. Il Ministro @robersperanza rispon… - AlexBazzaro : Nell’augurare pronta guarigione e una rapida e serena convalescenza al Ministro Speranza colpito dal Covid, lo invi… - AndreaVenanzoni : Il trasporto pubblico secondo il Ministro Speranza - LorellaMaffei : RT @LucioMalan: Il ministro Speranza non si è vaccinato! Lo si deduce con certezza dal fatto che è positivo e in isolamento (in quanto cont… - CalderStrak : RT @LucioMalan: Il ministro Speranza non si è vaccinato! Lo si deduce con certezza dal fatto che è positivo e in isolamento (in quanto cont… -