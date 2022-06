Giugliano | comitato Kosmos | “Sindaco Pirozzi ambiguo su questioni ambientali | che gioco sta giocando?”

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Torna in piazza il. Ieri un’assemblea in piazza Gramsci per radunare gli attivisti e fare il punto sulle battaglie. Ilha invitato i presenti a tenere alta l’attenzione sulle emergenze che attanagliano la città die i comuni limitrofi e “a non attendere che arrivino i miasmi prima di smuovere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.